Нефть марки Brent рекордно упала в цене

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 55 долларов за баррель. Это произошло впервые с 3 января 2019 года.

На 19:51 по Москве стоимость апрельского фьючерса на баррель Brent составляла 54,29 доллара, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. В ходе торгов баррель американской марки WTI с поставкой в марте 3 февраля опускался до 49,92 доллара.

Цены на нефть опускаются на фоне распространения опасного коронавируса в Китае и опасений в связи со снижением спроса на сырье. Кроме того, участники рынка руководствуются ожиданиями снижения спроса в будущем.

Сейчас смертельный коронавирус уже повлиял на положение дел в основных промышленных отраслях. Негативных последствий для экономики России не избежать, считают эксперты. По их мнению, очевидным и наиболее ярким будет вероятное снижение поставок в Китай энергоресурсов.

При этом, специалисты Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США допустили, что нефть марки Brent уже к 2050 году может превысить отметку в 180 долларов за баррель. К этому приведут высокие издержки добычи и низкая доступность ресурсов, считают эксперты.