США допустили повышение цен на нефть до $180 к середине века

Нефть марки Brent к 2050 году может стать дороже 180 долларов за баррель. К этому приведут высокие издержки добычи и низкая доступность ресурсов.

Специалисты Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США привели цену и для базового сценария. В него не включили последствия, к которым приведут изменения в ключевых энергетических законах и нормативных актах. В таком случае баррель нефти Brent будет стоить 105 долларов, отмечено в отчете ведомства.

Если же издержки добычи окажутся низкими, а уровень доступности ресурсов, наоборот, относительно высоким, то цена опустится до 46 долларов за баррель.

Больше всего нефти в США будут добывать, по базовым подсчетам министерства, в 2022 году. В сутки предприятия выкачают около 14 миллионов баррелей. Вплоть до 2045 года ситуация вряд ли изменится: сланцевую добычу перенесут в менее продуктивные районы, а нефтеотдача скважин станет ниже.

К 2050 году в США будут добывать 73% сланцевой нефти от общего объема. На спад добыча в стране пойдет после 2045 года.