Земан назвал взрывы в Вребтице попыткой скрыть недостачу боеприпасов

Взрывы на военных складах в чешском поселке Врбетица, в которых официальная Прага подозревает российские спецслужбы, могли быть попыткой скрыть недостачу боеприпасов. С таким заявлением выступил президент страны Милош Земан.

Он подчеркнул, что также еще существует версия непрофессионального обращения со взрывчатыми веществами.

«Я, в отличие от других политиков, не поддерживаю только одну версию. Министр юстиции Мария Бенешова тоже говорила об этом. Взрывы могли быть попыткой скрыть недостачу», — привело цитату Земана издание Lidovky.

Президент Чехии призвал следователей провести тщательное расследование и представить доказательства. «Дайте нам наконец понять, что произошло», — сказал он.

Земан отметил, что настаивающий на причастности российских спецслужб премьер-министр Андрей Бабиш его не убедил. Президент Чехии напомнил, что шесть лет назад считалось, что взрывы были вызваны неаккуратным обращением со взрывчаткой.

«Я считаю русский след только версией, которая должна быть каким-то образом доказана», — отметил Земан.

Президент Чехии подчеркнул, что следствию стоит внимательнее присмотреться к фирме Imex Group, которая арендовала склады. Он пояснил, что к ней возникает довольно много вопросов.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш настаивал, что есть только одна версия о причинах взрывов во Врбетице — это участие сотрудников иностранной разведки. Речь идет о сотрудниках российских спецслужб.

После публичных обвинений власти Чехии выслали из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД России объявил персонами нон-грата 20 чешских дипломатов.

На этой неделе Москва объявила о создании списка недружественных государств. Туда вошли США и Чехия. Попавшие в перечень стран не смогут нанимать на работу граждан России. Ограничение для чешской дипмиссии составило 19 работников, для США ввели полный запрет.