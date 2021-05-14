Список недружественных стран утвердили в России. Их оказалось две

Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В него вошли США и Чехия.

Документ опубликован на сайте Кабинета министров. Список был составлен во исполнение указа президента РФ, подписанного 23 апреля. В соответствии с ним посольства стран, которые попали в перечень, не смогут нанимать на работу россиян.

В распоряжении правительства указано, что Чехия сможет нанимать в посольство не более 19 работников из числа граждан РФ, США — ни одного.

Отношения Москвы с Вашингтоном в очередной раз обострились в середине апреля. Штаты опубликовали новый список антироссийских санкций и выслали 10 российских дипломатов, обвинив их в сотрудничестве с разведкой. Москва также ответила дипломатической высылкой и запретила американской дипмиссии нанимать на работу граждан РФ.

Вскоре после этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает россиян в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим чешские власти решили выслать 18 российских дипломатов. Ответ Москвы снова был зеркальным — на родину отправились 20 чешских дипсотрудников.

В начале мая Бабиш заявил, что все остальные страны ЕС должны выслать хотя бы по одному российскому дипломату.