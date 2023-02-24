Мир 24 февраля 2023, 20:53 Небензя заявил, что у Украины «руки по локоть в крови» Постпред России при ООН Небензя: у Украины «руки по локоть в крови» сайт постпредства России при ООН

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Страны Запада выставляют Украину в качестве «жертвы агрессии», но предпочитают не вспоминать о том, что эта страна еще в 2014 году напала на жителей Донбасса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Во время заседания Совбеза организации он заявил, что у Украины «руки по локоть в крови», сообщил ТАСС.

Постпред России напомнил, что представительница Великобритании раскритиковала предложенные Белоруссией поправки в проект резолюции. По ее мнению, изменения якобы поставят знак равенства между агрессором и жертвой.

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«А вас не смущает, что у вашей жертвы руки по локоть в крови и к тому же в нацистских татуировках?» — обратился к присутствующим на заседании Василий Небензя.

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Днем 23 февраля Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию. За это решение проголосовали представители 141 страны, против — семь государств, включая РФ. По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, Организация Объединенных Наций изжила себя, став инструментом влияния США. Парламентарий добавил, что назрела необходимость в появлении новой справедливой международной площадки.