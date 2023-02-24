Мир 24 февраля 2023, 00:32 Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине Антироссийскую резолюцию по Украине в ООН поддержала 141 страна

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Генеральная Ассамблея ООН 23 февраля приняла антироссийскую резолюцию. За документ проголосовала 141 страна, против — семь, включая Россию, Белоруссию, Северную Корею, Мали, Никарагуа, Сирию и Эритрею. Об этом сообщил ТАСС.

От голосования воздержались представители 32 стран, в том числе из Китая. Участники Генассамблеи не одобрили поправки Белоруссии к документу, которые касались призыва сесть за стол переговоров и отказа от поставок оружия Украине.

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Кроме того, Минск предлагал исключить положения, в которых ответственность за начало конфликта возлагалась на Россию. Белорусские дипломаты также предлагали убрать положение о немедленном выводе российских войск.

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В итоговом варианте резолюции говорится о привлечении к ответственности за преступления на территории Украины. Речь идет о судебном преследовании, в том числе на международном уровне.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что миру нужен контроль на вооружением. Альянс продолжит слежку за российским ядерными арсеналами после решения руководства РФ о приостановке ДСНВ, пишет Utro.ru.