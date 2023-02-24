Власть 24 февраля 2023, 03:31 ООН потеряла смысл существования и превратилась в орудие США — депутат Депутат Госдумы Шеремет: ООН превратилась в инструмент влияния США РИА «Новости»

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Организация Объединенных Наций превратилась в инструмент влияния США и в нынешнем формате утратила смысл существования, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. ООН себя изжила и перестала выполнять свою миссию.

Депутат заявил, что США при помощи ООН решают свои геополитические задачи и продвигают интересы.

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«ООН, как международный институт, который обязан разрешать любые противоречия в этом бурлящем мире, себя изжила и превратилась в инструмент влияния США. <…> А значит, теряется весь смысл дальнейшего существования в таком однобоком формате. ООН перестала выполнять миссию независимой миротворческой площадки», — заявил агентству Шеремет.

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Организация дискредитировала себя однобокой политикой, она не несет функцию сдерживания и противовесов, отметил депутат. Миру нужен новый миротворческий механизм и справедливая площадка для решения геополитических вопросов.

Генассамблея ООН ранее приняла антироссийскую резолюцию, за нее проголосовала 141 страна. Согласно документы, Россия должна вывести войска с Украины «в пределах ее международно признанных границ», прекратить удары по критической инфраструктуре. При этом в резолюции нет ни слова о необходимости прекратить обстрел Донбасса.

Россию пытаются вытеснить из всех сфер. Международная федерация журналистов приостановила членство России в организации. В РФ это решение посчитали политическим, об этом сообщил Infox.ru.