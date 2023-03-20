Мир 20 марта 2023, 22:02 Небензя рассказал, когда на Украине может наступить мир Постпред РФ Небензя: мир на Украине наступит, когда киевские власти осознают реальность РИА «Новости»

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Киевским властям необходимо осознать реальность. Только тогда завершение конфликта на Украине станет возможным. Об этом на пресс-конференции заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его слова привел ТАСС.

Как отметил постпред, украинцам нужно перестать предлагать «беззубые» мирные планы и реально посмотреть на то, как складывается ситуация, в том числе на поле боя.

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«Когда они начнут придерживаться реалистичного подхода, а я думаю, что они будут все более реально оценивать ситуацию на поле боя, тогда, вероятно, они будут более готовы к серьезным переговорам», — сказал Небензя.

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Ранее президент Владимир Путин в очередной заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Он напомнил, что в 2022 году мирные переговоры завершились по инициативе украинской стороны.

Тем временем, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Западу не следует сейчас подталкивать украинские власти переговорам, однако стоит продумать мирный план.