Власть 19 марта 2023, 23:16 Путин заявил о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине Путин: Россия открыта к урегулированию конфликта на Украине РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому конфликту на Украине. Об этом он написал в статье для китайской газеты «Жэньминь Жибао». Статья опубликована на официальном сайте Кремля.

Однако, отметил российский лидер, еще в апреле 2022 года мирные переговоры прекратила отнюдь не российская сторона.

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«Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», — заявил Путин.

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Глава российского государства добавил, что спровоцированный на сегодня и старательно подогреваемый Западом украинский кризис является самым ярким, но далеко не единственным проявлением сохранить свое доминирование на международной арене и однополярный мировой порядок.

Ранее сообщалось, что статья Владимира Путина в «Жэньминь Жибао» приурочена к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Поездка начнется в понедельник, 20 марта, и продлится до 22 марта.