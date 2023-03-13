Мир 13 марта 2023, 01:21 Запад призвали продумать мирное соглашение с Россией по Украине Экс-глава Мюнхенской конференции Ишингер предложил Западу готовить мирный план по Украине РИА «Новости»

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Западу не следует сейчас подталкивать Украину к переговорам с Россией, однако стоит продумать подготовку мирного плана. Такое мнение высказал бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в материале для газеты Tagesspiegel.

«Запад должен уже сейчас задаться мыслью о мирном процессе. Наряду с поставками оружия и финансовой поддержкой нам нужно предложить перспективы тем, кто в США и Германии все больше задается критическими вопросами», — заявил Ишингер.

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Политик отметил, что сейчас не стоит требовать от Украины готовности к переговорам, но самое время для запуска мирного процесса. Ишингер предложил создать посредническую группу, которая в нужный момент могла бы включиться в переговорный процесс. В нее должны войти Великобритания, Германия, США и Франция, также допустимо участие ООН, ЕС, НАТО, а также нескольких стран — Канады, Испании, Польши и государств Прибалтики.

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Кризис на Украине завершится мирными переговорами, считает премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Запад поставляют украинским властям вооружение, чтобы укрепить их позиции перед началом диалога с Россией.