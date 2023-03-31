Мир 31 марта 2023, 18:16 Небензя озвучил примерное число американских ядерных бомб в Европе Постпред России в ООН Небензя заявил о размещенных США в Европе 100−150 ядерных бомбах РИА «Новости»

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Многолетнее участие европейских стран в НАТО, а также сотрудничество в ядерной сфере, привело к тому что на территории ЕС размещены от 100 до 150 американских тактических ядерных бомб. Об этом в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя.

Он подчеркнул, что это не окончательные данные, так как запасы таких снарядов и других носителей ядерного оружия только увеличиваются.

«Точное местонахождение американского ядерного оружия не раскрывается. Имеются сведения, что оно развернуто в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции», — подчеркнул Небензя.

Дипломат отметил, что в последние годы все чаще стали слышны призывы разместить места для хранения ядерного оружия в Европе в непосредственной близости от границ России и союзной Белоруссии. В качестве примера Небензя привел публичное заявление властей Польши об участии страны в ядерных миссиях в октябре 2022 года.

Постпред подчеркнул, что в ядерной войне победителей не будет, но заявления Запада о нанесении России стратегического поражения требуют принятия ответных мер.

Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели заявил, что на территории Белоруссии разместят тактическое ядерное вооружение, а к к 1 июля построят специальное хранилище для этого вида вооружений.