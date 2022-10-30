Польша превратится в мишень для «Искандеров» из-за размещения ядерного оружия | 360°

Эксклюзив 30 октября 2022, 16:01 Польша превратится в мишень для «Искандеров» из-за размещения ядерного оружия «Голос Мордора»: Польша превратится в мишень после размещения ядерных ракет США РИА "Новости"

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Польские политики ради удовлетворения собственных амбиций ведут переговоры с США о размещении на своей территории ядерного оружия. Простые жители страны прекрасно понимают, как на появление американских ракет у своих границ посмотрит Россия. Но их мнение властям Польши неинтересно. Об этом в своей колонке для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

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Далее — прямая речь.

Польша очень хочет разместить американское ядерное оружие на своей территории. Переговоров об этом пока не ведется, но польские политики регулярно акцентируют на этой теме внимание и говорят, что данный шаг очень сильно укрепил бы безопасность Польши.

Более того, польская пресса заявляет, что простые поляки в своем абсолютном большинстве эту идею полностью поддерживают.

Извините, но вот в последнее я не поверю никогда. Социология — штука очень гибкая, и опросы можно слепить любые. Но чтобы простой поляк желал превращения своего дома в мишень для «Искандера» с ядерной боевой частью, при этом зная, что, в отличие от руководства страны, ему укрыться будет негде, — ну уж извините, нет.

Может, большая часть населения Польши и не любит Россию и русских, но уж точно не до такой степени, чтобы эта нелюбовь закончилась полным уничтожением их собственной страны.

Шутить с размещением ядерного оружия США в НАТО — штука очень опасная. Тут в Германии, где это оружие уже есть, народ не особо этим доволен, потому что понимает, что туда прилетит в первую очередь. А Польша практически граничит с Россией — и не только с Калининградской областью.

Александр Григорьевич Лукашенко предлагал разместить в Белоруссии ядерное оружие России, если подобный шаг с американским [вооружением] совершат страны Балтии или та же Польша. А это гарантирует неминуемое поражение, никакая ПВО не поможет точно.

Но что касается Польши: там в последнее время политики точно слетели с катушек, окончательно. Понятно, что они собираются возродить давно умершую Речь Посполитую, и поэтому требуют от всех соседей денег и территорий, да еще нацелились на аннексию Западной Украины. Но они решили сделать Польшу ядерной державой, причем достаточно кривым и нелепым способом.

Размещение американского ядерного оружия в Польше точно не сделает ее ядерной державой — ни при каком раскладе. Зато точно сделает первоочередной мишенью для удара в случае войны. Но польские политиканы готовы наплевать на свою страну и ее население ради своих идиотских амбиций.