На заседании Совбеза ООН Москву вновь обвинили в аннексии Крыма. Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Украина сама показала крымчанам путь к воссоединению с Россией.

Небензя заметил, что для понимания случившегося в Крыму и причин референдума нужно знать о предшествующих событиях. Слова дипломата привело РИА «Новости».

«Вам следует открыть глаза на то, что происходило в Киеве и на Украине в 2014 году, что и привело к референдуму», — сказал постпред России при ООН.

Украинцам, с сожалением подчеркнул он, некого винить, кроме себя, так как «они открыли путь к референдуму» в 2014 году.

Отправной точкой произошедшего в Крыму Небензя назвал нарушение украинской оппозицией соглашения, которое было достигнуто между ним и экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Его гарантами выступали главы МИД Германии, Франции и Польши. В итоге оппозиция «просто захватила власть в Киеве», а Янукович сбежал из-за угрозы его жизни.

«Это была отправная точка того, что произошло в Крыму. Если бы этого не произошло в Киеве в 2014 году, ситуация была бы другой и Крым сегодня был бы там, где он был до 2014 года», — заявил дипломат.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, в результате которого полуостров воссоединился с Россией. За это решение высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.