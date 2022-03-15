Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО

Украине не войти в состав членов Североатлантического альянса, этот факт необходимо признать. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на онлайн-конференции лидеров стран Объединенного экспедиционного корпуса Великобритании, написало РИА «Новости».

«Мы слышим про открытые двери в НАТО годами. Также мы услышали, что Украине туда не войти, это надо признавать», — заявил Зеленский.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина откажется от идеи вступления в НАТО, если получит гарантии безопасности от ряда государств, в том числе России.

Также Зеленский сообщил, что участие в НАТО для Украины больше не представляет интереса. Он отметил, что альянс не готов идти на противостояние с Россией и включать в свой состав Украину.