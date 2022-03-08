Офис Зеленского назвал условия для отказа Украины от НАТО

Украина готова обсуждать свой отказ от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что безопасность и прекращение спецоперации остаются главными пунктами переговоров с Россией.

«Мы должны получить четкий и конкретный, юридически обязывающий набор гарантий нашей безопасности в условиях, когда НАТО открыто говорит, что приема Украины не будет», — заявил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов заключить договоры об обеспечении безопасности с Россией, США, Францией, Германией, а также Турцией, с которой страна имеет общую границу через Черное море.

По его словам, он много раз предлагал президенту России Владимиру Путину обсудить вопрос гарантий безопасности Украины. Зеленский пояснил, что ждет этого обещания от целого ряда государств, включая Россию, потому что она — сосед.

Сегодня Владимир Зеленский заявил, что участие в НАТО для Украины больше не представляет интереса. Он отметил, что Альянс не готов идти на противостояние с Россией и включать в свой состав Украину.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев стремится организовать переговоры Зеленского и президента России Владимира Путина. Как сообщила газета «Известия», Кулеба не исключил, что поднимет этот вопрос на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым 10 марта в Турции.