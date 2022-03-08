«НАТО не готов принять Украину». Зеленский заявил о потере интереса к альянсу

Вступление Украины в НАТО больше не представляет интереса. Об это зил в интервью телеканалу ABC News президент страны Владимир Зеленский.

Он пояснил, что Североатлантический альянс включить в свой состав Украину из-за страха конфронтации с Россией.

«Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готов принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с Россией», — пояснил Зеленский.

Отвечая на вопрос, какие требования России Украина готова выполнить для прекращения специальной операции Зеленский подчеркнул, что готов продолжать вести переговоры, но не капитулировать.

Кроме того, Зеленский заявил, что в вопросах признания независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также российского суверенитета над Крымом, Украина готова искать компромисс.

«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — привел слова Зеленского RT.

Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел в минувший понедельник, 7 марта, в Белоруссии. По итогам встречи советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что удалось продвинуться в договоренностях по организации гуманитарных коридоров. По остальным вопросам стороны решили договариваться на следующих встречах.

Президента Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры продолжатся до тех пор, пока стороны не договорятся по вопросам урегулирования ситуации.