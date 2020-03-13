    13 марта 2020, 19:48

    «Не верьте фейкам»: президент Бразилии оказался здоров

    Арина Гудилова

    Анализы на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказались отрицательными. Президент опроверг слухи о своем заболевании.
    «Не верьте фейкам»: президент Бразилии оказался здоров

    Жаир Болсонару опубликовал на своей официальной странице в Facebook информацию о том, что его тесты на инфекцию отрицательные.

    «Госпиталь вооруженных сил и лаборатория SABIN засвидетельствовали отрицательный результат на COVID-19 у президента республики Жаира Болсонару», — сказано в сообщении.

    «Не верьте фейковым новостям в СМИ», — добавил он в Twitter.

    Ранее местные СМИ Бразилии сообщили о том, что президент страны может быть заражен COVID-2019. Ситуация осложнялась тем, что в начале марта Болсонару встречался с президентом США Дональдом Трампом.

    У представителя правительства Бразилии Фабио Вайнгартена, который тоже присутствовал на встрече, коронавирусная инфекция подтвердилась. Сейчас он находится на карантине.