«Не верьте фейкам»: президент Бразилии оказался здоров

Анализы на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказались отрицательными. Президент опроверг слухи о своем заболевании.

Жаир Болсонару опубликовал на своей официальной странице в Facebook информацию о том, что его тесты на инфекцию отрицательные.

«Госпиталь вооруженных сил и лаборатория SABIN засвидетельствовали отрицательный результат на COVID-19 у президента республики Жаира Болсонару», — сказано в сообщении.

«Не верьте фейковым новостям в СМИ», — добавил он в Twitter.

Ранее местные СМИ Бразилии сообщили о том, что президент страны может быть заражен COVID-2019. Ситуация осложнялась тем, что в начале марта Болсонару встречался с президентом США Дональдом Трампом.

У представителя правительства Бразилии Фабио Вайнгартена, который тоже присутствовал на встрече, коронавирусная инфекция подтвердилась. Сейчас он находится на карантине.