Не ради бахвальства перед Западом. ВС РФ могут снова применить «Кинжал» на Украине

Российская армия еще применит ракетный гиперзвуковой комплекс «Кинжал» в ходе специальной операции на Украине, так как он показал высокую эффективность. Об этом «360» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«На Украине „Кинжал“ применяют не ради бахвальства перед Западом. В первую очередь это высокоточное оружие. В условиях спецоперации, когда задача — уничтожить именно военную инфраструктуру, это имеет особое значение. Применение „Кинжала“ мы еще увидим», — заявил он.

Эксперт отметил, что за счет скоростных качеств «Кинжал» способен показать отличную степень проникновения в укрепленные позиции ВСУ.

«Сейчас носителем этой ракеты является Миг-31МК. И основной принцип его действия — это выход в зону пуска ракеты. Затем она совершает полет к цели на скорости порядка 10 чисел Маха и вертикально, когда доходит до цели, ее атакует», — объяснил Леонков.

Ранее Минобороны сообщило о применении «Кинжала» в ходе специальной операции на Украине.

Немецкий обозреватель Герхард Хегман считает, что у Запада нет действенных систем отражения атак «Кинжалом».