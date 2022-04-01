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    01 апреля 2022, 16:01

    Не ради бахвальства перед Западом. ВС РФ могут снова применить «Кинжал» на Украине

    Военный эксперт Леонков не исключил применения «Кинжала» на Украине

    Максим Зинкин

    Российская армия еще применит ракетный гиперзвуковой комплекс «Кинжал» в ходе специальной операции на Украине, так как он показал высокую эффективность. Об этом «360» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

    Не ради бахвальства перед Западом. ВС РФ могут снова применить «Кинжал» на Украине

    «На Украине „Кинжал“ применяют не ради бахвальства перед Западом. В первую очередь это высокоточное оружие. В условиях спецоперации, когда задача — уничтожить именно военную инфраструктуру, это имеет особое значение. Применение „Кинжала“ мы еще увидим», — заявил он.

    Эксперт отметил, что за счет скоростных качеств «Кинжал» способен показать отличную степень проникновения в укрепленные позиции ВСУ.

    «Сейчас носителем этой ракеты является Миг-31МК. И основной принцип его действия — это выход в зону пуска ракеты. Затем она совершает полет к цели на скорости порядка 10 чисел Маха и вертикально, когда доходит до цели, ее атакует», — объяснил Леонков.

    Ранее Минобороны сообщило о применении «Кинжала» в ходе специальной операции на Украине.

    Немецкий обозреватель Герхард Хегман считает, что у Запада нет действенных систем отражения атак «Кинжалом».