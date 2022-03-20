Минобороны сообщило о применении гиперзвуковых комплексов «Кинжал» на Украине

Российские вооруженные силы применили гиперзвуковые комплексы «Кинжал», атакуя военные объекты украинских националистических подразделений в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил на брифинге представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал, что уничтожены цеха по ремонту украинской бронетехники в акватории Черного моря, применены крылатые ракеты «Калибр».

Также при помощи «Калибра» поражена база хранения горюче-смазочных материалов украинской армии в Николаевской области.

Над Крымом ракетным комплексом «Кинжал» военные нанесли удар по базе ГСМ, которая поставляла топливо для техники ВСУ.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается 25-й день, президент Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.