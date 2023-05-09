09 мая 2023, 17:09
«Не пугает». Шольц сделал резкое заявление о Путине после парада Победы
Канцлер ФРГ Шольц призвал ЕС не бояться демонстрации силы со стороны России после парада
Евросоюз не должен бояться демонстрации силы со стороны России, а сохранить сплоченность в поддержке Украины. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Европарламенте, трансляцию которого вел телеканал N-TV.
Шольц отметил, что президент России Владимир Путин провел парад с солдатами, танками и ракетами.
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«Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется», — отметил Шольц.
Он сформулировал «европейский» посыл нынешнего 9 Мая: прошлое не сможет одержать победу над будущим.
Выступая на Красной площади Путин рассказал о вкладе в Победу народов СССР и союзников. Он напомнил Западу о преступности любой идеологии превосходства.
Российский лидер отметил, что, несмотря на итоги Великой Отечественной войны, западные элиты продолжают демонстрировать свою исключительность.
День Победы 9 мая
Германия
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Олаф Шольц
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