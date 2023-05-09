Мир 09 мая 2023, 17:09 «Не пугает». Шольц сделал резкое заявление о Путине после парада Победы Канцлер ФРГ Шольц призвал ЕС не бояться демонстрации силы со стороны России после парада РИА «Новости»

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Евросоюз не должен бояться демонстрации силы со стороны России, а сохранить сплоченность в поддержке Украины. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Европарламенте, трансляцию которого вел телеканал N-TV.

Шольц отметил, что президент России Владимир Путин провел парад с солдатами, танками и ракетами.

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«Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется», — отметил Шольц.

Он сформулировал «европейский» посыл нынешнего 9 Мая: прошлое не сможет одержать победу над будущим.

Выступая на Красной площади Путин рассказал о вкладе в Победу народов СССР и союзников. Он напомнил Западу о преступности любой идеологии превосходства.

Российский лидер отметил, что, несмотря на итоги Великой Отечественной войны, западные элиты продолжают демонстрировать свою исключительность.