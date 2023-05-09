Власть 09 мая 2023, 10:29 Запад уличили в попытках диктовать свою волю народам Путин заявил о преступности любой идеологии превосходства РИА «Новости»

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Любая идеология превосходства преступна. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы на Красной площади. Он раскритиковал западные элиты за попытки навязывать народам свою волю.

«Западные элиты забыли, к чему привели притязания нацистов на мировое господство», — подчеркнул глава государства.

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Он обратил внимание, что, несмотря на итоги Великой Отечественной войны, западные элиты продолжают демонстрировать свою исключительность, стравливают людей, провоцируют конфликты, сеют ненависть и агрессивный национализм.

«Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна», — заявил президент.

По его словам, для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке, страна стремится к мирному и стабильному будущему.

Ранее Путин назвал главную цель противников России.