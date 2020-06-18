«Не нужно мешать людям жить». Лукашенко объяснил, за что можно наказывать в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям не мешать людям жить и пересмотреть ведомственные инструкции. В таком ключе он объяснил правительству, как надо менять административное законодательство.

«Не нужно цепляться к людям по мелочам. Зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки с собственного огорода? Лучше будет, если мы везде (хотя трудно сказать, где их только нет) организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах. А в остальном — нам просто не нужно мешать людям жить и работать», — объявил Лукашенко на совещании, его цитирует БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в том же ключе нужно будет изменить не только административные нормы, но и уголовное законодательство. Руководствоваться, по словам Александра Лукашенко, нужно «от жизни».

Настало время взяться за эту тяжелую, кропотливую, порой нелюбимую работу. Помню это со времен своей парламентской деятельности Александр Лукашенко.

По словам белорусского президента, запреты и ограничения следует оставить только для того, что может нанести реальный вред жизни и здоровью, привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Александр Лукашенко управляет Белоруссией уже пятый президентский срок. Он заявил о желании участвовать в выборах президента, которые пройдут в августе.