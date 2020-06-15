Второй кандидат на пост президента Белоруссии отказался от участия в выборах
Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель ее инициативной группы Сергей Штода.
Наталья Кисель — зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8». На прошлой неделе она собрала 100 тысяч подписей избирателей — этого количества достаточно, чтобы она могла выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Белоруссии.
Да, мы снимаемся. Мы изначально и не планировали дальше идти. Еще 10 мая поставили перед собой рамки и числа, через которые мы физически дальше не переступаемСергей Штода.
Он отметил, что координаторы инициативной группы не собираются сдавать подписи граждан для проверки избирательными комиссиями. Они решили оставить их у себя.
Штода рассказал, с каким замыслом Наталья Кисель шла участвовать в предвыборной кампании. Он отметил, что она хотела озвучить свои вопросы и проблемы, и показать, что грузоперевозчики — не оппозиция, не власть, а отдельная категория людей.
В конце мая свою кандидатуру снял депутат нижней палаты парламента и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич. Он отказался участвовать в выборах в пользу действующего главы республики Александра Лукашенко.
Сбор подписей для поддержки кандидатов в президенты завершится 19 июня. После отказа Гайдукевича и Кисель в предвыборной кампании продолжат участвовать еще 13 кандидатов на тост главы республики. В их числе — действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок подряд. Выборы назначены на 9 августа.