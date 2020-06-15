Второй кандидат на пост президента Белоруссии отказался от участия в выборах

Кандидатом на пост президента Белоруссии Наталья Кисель отказалась от участия в избирательной кампании. Она стала вторым претендентом на пост главы республики, который снял свою кандидатуру еще на этапе сбора подписей.

Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель ее инициативной группы Сергей Штода.

Наталья Кисель — зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8». На прошлой неделе она собрала 100 тысяч подписей избирателей — этого количества достаточно, чтобы она могла выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Белоруссии.

Да, мы снимаемся. Мы изначально и не планировали дальше идти. Еще 10 мая поставили перед собой рамки и числа, через которые мы физически дальше не переступаем Сергей Штода.

Он отметил, что координаторы инициативной группы не собираются сдавать подписи граждан для проверки избирательными комиссиями. Они решили оставить их у себя.

Штода рассказал, с каким замыслом Наталья Кисель шла участвовать в предвыборной кампании. Он отметил, что она хотела озвучить свои вопросы и проблемы, и показать, что грузоперевозчики — не оппозиция, не власть, а отдельная категория людей.

В конце мая свою кандидатуру снял депутат нижней палаты парламента и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич. Он отказался участвовать в выборах в пользу действующего главы республики Александра Лукашенко.

Сбор подписей для поддержки кандидатов в президенты завершится 19 июня. После отказа Гайдукевича и Кисель в предвыборной кампании продолжат участвовать еще 13 кандидатов на тост главы республики. В их числе — действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок подряд. Выборы назначены на 9 августа.