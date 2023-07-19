Мир 19 июля 2023, 13:49 Не гнушаются отмалчиваться. Песков резко осудил реакцию Запада на теракт на Крымском мосту Песков: Кремль не удивился отмалчиванию Запада после теракта на Крымском мосту РИА «Новости»

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Западные страны готовы закрывать глаза на любые преступления украинских властей, констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле это прекрасно понимают и не удивляются: такая реакция уже перестала быть новостью, сообщил ТАСС.

«Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране», — сказал представитель Кремля.

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По его словам, в случае теракта на Крымском мосту западные страны не гнушаются молчанием.

«Это не новость, это было и раньше. Так будет и дальше, мы это прекрасно понимаем», — заключил он.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Жертвами стали муж и жена из Белгородской области, их дочь получила травмы. Девочку собирается усыновить ее тетя. Пока ребенок все еще находится под присмотром врачей.

Президент России Владимир Путин пообещал, что атака на мост не останется без ответа. На следующий день, 18 июля, по объектам портовой инфраструктуры Одессы нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования. Это стало возмездием, подчеркнул Песков в беседе с журналистами.