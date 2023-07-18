Эксклюзив 18 июля 2023, 16:41 Политолог объяснил, почему Украина не признала Крымский мост гражданским объектом Политолог Ярошенко: Украина не признала Крымский мост гражданским объектом из-за Запада РИА «Новости»

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Власти Украины отказались признавать Крымский мост объектом гражданской инфраструктуры, так как хотят предстать в глазах мирового сообщества как эффективная сторона конфликта, а не как террористическая организация. Об этом «360» рассказал политолог Алексей Ярошенко.

Россия якобы использует Крымский мост для снабжения собственной армии оружием и топливом, заявил перед заседанием Совбеза ООН глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Эта информация в корне не соответствует действительности. В реальности переправа — важная часть инфраструктуры полуострова.

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«Поэтому мост через Керченский пролив в первую очередь является объектом гражданской инфраструктуры», — подчеркнул политолог.

Ярошенко также объяснил смысл слов Кулебы. По его мнению, таким образом правительство Украины хочет представить себя международному сообществу как сторону конфликта, а не как террористическую организацию.

«Власти Украины пытаются себя так преподнести, когда говорят, что Крымский мост — это не объект гражданской инфраструктуры, потому что через него якобы идет военная техника. Но конечно, для Украины — это не очень хорошая репутационная история, как и для ее хозяев (коллективного Запада — прим. ред.)», — указал политолог.

По словам Ярошенко, если Запад открыто признает, что Крымский мост — гражданский объект, то он автоматически станет спонсором терроризма.

«Этого Запад не хочет. Ему хочется дальше водить за нос весь мир. Поэтому на Совбезе ООН говорили, что мост не является объектом гражданской инфраструктуры», — заключил политолог.

Накануне Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных БПЛА. В результате теракта автодорожная часть моста получила повреждения. Жертвами атаки стала семейная пара из Белгородской области. Их дочь получила травмы. СК РФ уже завел уголовное дело, в рамках которого устанавливает причастных к совершению атаки лиц.

Президент РФ Владимир Путин 17 июля, назвал теракт бессмысленным преступлением, указав, что мост через Керченский пролив давно не используют для военных перевозок.