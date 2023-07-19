Мир 19 июля 2023, 13:05 Ночные удары по Одессе сочли самыми масштабными с начала спецоперации Мэр Одессы Труханов: минувшей ночью город подвергся самой масштабной атаке с начала СВО Пресс-служба Минобороны

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Удары по Одессе в ночь на 19 июля оказались самыми масштабными с начала спецоперации. На это указал в Facebook* мэр города Геннадий Труханов.

«Одна из самых ужасных ночей», — написал он, признавшись, что атаки такой силы одесские власти не помнят.

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Несколько взрывов слышали возле порта Черноморска. По данным украинского оперативного командования «Юг», после ударов в одном из портов Одесской области повреждения получили зерновой и масляный терминалы. Пострадали, уточнило РИА «Новости», резервуары и оборудование для загрузки.

По данным СМИ, российские военные наносили удары возмездия по Одессе больше часа.

Накануне в Кремле отметили, что поражение объектов портовой инфраструктуры в городе стало ответом на теракт на Крымском мосту. Он произошел в ночь на 17 июля. Погибла семейная пара из Белгородской области, которая вместе с 14-летней дочерью ехала в отпуск на машине. Девочка выжила.

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