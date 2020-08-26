«Не чувствую себя виноватой». Нобелевский лауреат Алексиевич пришла на допрос в СК Белоруссии

Об этом сообщило РИА «Новости». Светлана Алексиевич подчеркнула, что не боится — ей нечего бояться, потому что она ничего не нарушила. Кроме того, она отметила, что не чувствует себя виноватой. Ее слова процитировал Telegram-канал Znak.com.

Я иду совершенно спокойно, я не чувствую себя виноватой, я чувствую: все, что мы делали, было абсолютно законно. Наша цель — объединить общество, помочь преодолеть политический кризис Светлана Алексиевич

Перед допросом в СК она заявила, что Координационный совет предлагает новый, мирный способ борьбы. По словам Алексиевич, это — именно то, что необходимо в современное время. Противостояние, которое происходило между властью и оппозицией в первые три дня, «когда из людей делали мясо», она назвала прошлым веком. Нобелевский лауреат подчеркнула, что люди ценят свои жизни, они должны разговаривать и спорить друг с другом.

Координационный совет по транзиту власти в Белоруссии создали представители оппозиции страны, которые не согласны с результатами президентских выборов. В связи с этим Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

В ведомстве заявили, что главная цель КС заключается в захвате власти и причинении вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума Координационного совета стали вызывать на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. Оппозиционеры отрицают обвинения и подчеркивают, что их цели и способы законны.