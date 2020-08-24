Нобелевского лауреата по литературе вызвали в СК Белоруссии
Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Координационного совета.
Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного советапресс-служба Координационного совета.
Алексиевич входит в президиум оппозиционного КС. До этого в СК вызывали еще несколько членов президиума. Ранее прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело после создания оппозицией Координационного совета. Организацию обвиняют в «Призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». По этой статье нарушителям грозит до пяти лет колонии.
В ведомстве заявили, что деятельность Координационного совета направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Оппозиция опровергает эти обвинения. Там утверждают, что все цели и способы, которые они обозначены и используют, законны — они основаны на Конституции Белоруссии.