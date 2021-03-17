Названы возможные причины тромбоза после вакцины AstraZeneca

Пока ВОЗ не озвучила свое решение по безопасности вакцины AstraZeneca. Однако стало известно, что в четверг, 18 марта, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) проведет специальное совещание по препарату.

Вопрос с безопасностью вакцины AstraZeneca все еще открыт. Страны Евросоюза друг за другом отказываются от прививки этим препаратом из-за побочных эффектов. Более того, во вторник, 16 марта, к ним присоединилась и Швеция — одна из стран-производителей препарата. Остановка вакцинации препаратом AstraZeneca продлится до завершения расследования побочных эффектов вакцины.

Глава EMA Эмер Кук на пресс-конференции заявила, что пока у них нет доказательств того, что вакцина AstraZeneca провоцирует образование тромбов, сообщила газета «Известия».

В самой компании изданию рассказали, что количество случаев тромбоза среди вакцинированных ниже, чем можно было бы ожидать среди населения в целом. При этом некоторые специалисты не исключают нарушения технологических процессов на производствах и наличия каких-то неизвестных компонентов в составе препарата.

Шведско-британская вакцина AstraZeneca может вызывать не только тромбоз, но и кровотечение. Это проявляется спустя неделю-две после вакцинации и пока зафиксировано только у 10-15 пациентов в Европе, рассказал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. При этом он подчеркнул, что пока не удалось установить причинно-следственную связь между вакциной и симптомами.