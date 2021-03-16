Выявлена новая возможная опасность вакцины AstraZeneca

Шведско-британская вакцина AstraZeneca может вызывать не только тромбоз, но и кровотечение. Это проявляется спустя неделю-две после вакцинации и пока зафиксировано только у 10-15 пациентов в Европе, рассказал SVT главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

«Появилась новая группа, у которой был более серьезный тип повреждения их коагуляционной системы (кроме тромбов — прим. ред.)», — рассказал врач, добавив, что конкретно в Швеции таких случаев нет.

Он также отметил, что это довольно серьезный побочный эффект среди более молодых людей. Тегнелл подчеркнул, что пока не удалось установить причинно-следственную связь между вакциной и симптомами.

Этот побочный эффект, как считает эпидемиолог, слишком серьезен, чтобы продолжать вакцинацию, поэтому Швеция вынуждена сделать паузу.

О приостановлении вакцинации лекарством AstraZenеса в Швеции стало известно во вторник, 16 марта. Остановка продлится до завершения расследования побочных эффектов вакцины.

Часть стран ЕС приостановила использование вакцины. В их числе Эстония, Латвия, Литва, Дания, Люксенбург, Болгария, Франция, Испания, Германия, Слования, Австрия, Кипр, Норвегия и Исландия.

Немецкие ученые Института Пауля Эрлиха, которые рекомендовали властям Германии ограничить применение вакцины AstraZeneca, считают, что выявленные случаи «особого тромбоза вен головного мозга» могут быть связаны с вакцинацией.