Швеция временно отказалась от применения вакцины AstraZenеса

Шведское агентство общественного здравоохранения приняло решение о приостановлении вакцинации лекарством AstraZenеса. Остановка продлится до завершения расследования побочных эффектов вакцины.

«Решение является мерой предосторожности. Важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не выяснит, могут ли смертельные исходы быть связаны с вакцинацией», — резюмировал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на пресс-конференции, его процитировал телеканал SVТ.

На прошлой неделе агентство рассказало, что выясняет детали летальных исходов среди людей, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZenеса. У части из них были зафиксированы тромбоэмболические осложнения. ВОЗ выступила с рекомендацией продолжить использование вакцины.

Часть стран Европейского союза приостановила использование вакцины. В их числе Эстония, Литва, Латвия, Дания, Болгария, Люксенбург, Франция, Германия, Испания, Слования, Кипр, Австрия, Норвегия и Исландия.

Немецкие ученые Института Пауля Эрлиха, которые рекомендовали властям Германии ограничить применение вакцины AstraZeneca, считают, что выявленные случаи «особого тромбоза вен головного мозга» могут быть связаны с вакцинацией.