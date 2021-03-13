13 марта 2021, 15:37
Самолет погранслужбы рухнул в Казахстане. Видео
Самолет потерпел крушение в районе аэропорта Алматы. По данным пресс-службы аэропорта, это был самолет погранслужбы Казахстана.
Об этом сообщило издание Tengrinews.kz. Видео происшествия также появились в интернете. По официальным данным, четверо человек погибли, двое — пострадали. Всего на борту было шесть человек.
По данным пресс-службы, на борту воздушного судна находились шесть человек.
«Сразу же объявили тревогу. Наши все службы выехали на место. Не долетел до полосы, потерпел крушение», — рассказали в аэропорту. Подробности катастрофы пока не уточняются. Самолет летел из города Нур-Султан. Другие рейсы задержаны не были.