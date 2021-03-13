Упавший Ан-26 принадлежал КНБ Казахстана

Потерпевший катастрофу близ аэропорта Алматы самолет Ан-26 принадлежал Авиационной службе Комитета нацбезопасности Казахстана. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Самолет Ан-26 с бортовым номером «02» потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт Алматы в субботу, в 17:22 по местному времени. В пресс-службе КНБ Казахстана сообщили, что на борту находились шесть членов экипажа. Четверо из них погибли, остальные двое были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Видео с кадрами, снятыми на месте крушения воздушного судна, были обнародованы ранее. Причины происшествия выясняются.

Авиационная администрация Казахстана сообщила о запуске горячей линии по вопросам задержавшихся рейсов в аэропорту Алматы. Пассажиров проконсультируют по вопросам статуса рейсов по телефону 8 (7172) 79-82-29. Звонки будут приниматься до полуночи.

Психолог ранее назвал способы борьбы со страхом полета на самолетах. Людям с аэрофобией рекомендовали изменить свое отношение к источнику страха.