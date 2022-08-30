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    30 августа 2022, 18:19

    Названы точные сроки приостановки прокачки газа по «Северному потоку»

    «Газпром» предупредил страны ЕС о приостановке транзита газа по «Северному потоку»

    Анатолий Минкин

    Перекачка газа по трубопроводу «Северный поток» остановится на трое суток с 04:00 31 августа по 04:00 3 сентября по московскому времени. Об этом говорится в официальном заявлении компании «Газпром», опубликованном в соответствии с регламентом Евросоюза о целостности и прозрачности оптового энергетического рынка.

    Названы точные сроки приостановки прокачки газа по «Северному потоку»

    Соответствующее уведомление появилось на информационной платформе SEEBURGER. Причиной остановки компания назвала профилактические работы на компрессорной станции «Портовая».

    Ранее в «Газпроме» подчеркивали, что остановка нужна для проведения технического обслуживания единственного газоперекачивающего агрегата Trent 60. В компании отметили, что техническая документация производителя — компании Siemens — требует проводить подобные работы каждые 1000 часов.

    «По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки», — уточнялось в сообщении.

    «Интерфакс» напомнил, что трубопровод «Северный поток» рассчитан на суточную транспортировку до 167 миллионов кубометров газа. Но объемы сократились из-за нарушения графика обслуживания деталей на компрессорной станции. Там стоит газотурбинный комплекс компании Siemens.

    Одну из деталей отправили на ремонт в Канаду, которая отказалась ее возвращать из-за санкций против России. Сейчас турбина находится в Германии, но ее перевозка также остается невозможной из-за действующих ограничений.

    Сейчас подошло время ремонта остальных турбин в связи с поломками и отработкой положенного срока. В этой связи работает только один агрегат, а общий объем прокачки газа снизился до 20% от основного.