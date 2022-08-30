Названы точные сроки приостановки прокачки газа по «Северному потоку»

Перекачка газа по трубопроводу «Северный поток» остановится на трое суток с 04:00 31 августа по 04:00 3 сентября по московскому времени. Об этом говорится в официальном заявлении компании «Газпром», опубликованном в соответствии с регламентом Евросоюза о целостности и прозрачности оптового энергетического рынка.

Соответствующее уведомление появилось на информационной платформе SEEBURGER. Причиной остановки компания назвала профилактические работы на компрессорной станции «Портовая».

Ранее в «Газпроме» подчеркивали, что остановка нужна для проведения технического обслуживания единственного газоперекачивающего агрегата Trent 60. В компании отметили, что техническая документация производителя — компании Siemens — требует проводить подобные работы каждые 1000 часов.

«По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки», — уточнялось в сообщении.

«Интерфакс» напомнил, что трубопровод «Северный поток» рассчитан на суточную транспортировку до 167 миллионов кубометров газа. Но объемы сократились из-за нарушения графика обслуживания деталей на компрессорной станции. Там стоит газотурбинный комплекс компании Siemens.

Одну из деталей отправили на ремонт в Канаду, которая отказалась ее возвращать из-за санкций против России. Сейчас турбина находится в Германии, но ее перевозка также остается невозможной из-за действующих ограничений.

Сейчас подошло время ремонта остальных турбин в связи с поломками и отработкой положенного срока. В этой связи работает только один агрегат, а общий объем прокачки газа снизился до 20% от основного.