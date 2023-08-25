Мир 25 августа 2023, 12:06 Названы страны, которые могут войти в БРИКС следующими Замглавы МИД Рябков: называть следующих кандидатов на вступление в БРИКС рано РИА «Новости»

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Называть кандидатов в БРИКС на следующую волну его расширения пока преждевременно, однако при обсуждении Россия уделит приоритетное внимание Казахстану и Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Казахстан и Белоруссия, разумеется, среди наших ближайших партнеров. Разумеется, мы приоритетное внимание уделим этим странам», — привел его слова ТАСС.

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Рябков напомнил, что организация расширится за счет целых шести стран — больше, чем было стран-основателей, — и нужно еще проверить, как они проявят себя в ней. Потребуется время для «притирки и обмена опытом». Однозначно называть потенциальных кандидатов «следующей волны» пока рано, добавил замминистра.

При этом он выразил уверенность в том, что новые члены организации внесут «очень существенный и во многом уникальный» вклад в ее развитие.

С 1 января 2024 года в состав БРИКС официально вступят Аргентина, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.