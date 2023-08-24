Мир 24 августа 2023, 11:53 БРИКС пригласила в свой состав еще шесть стран Президент ЮАР Рамапоса подтвердил увеличение состава БРИКС РИА «Новости»

Читать 360tv в

БРИКС пополнится новыми странами-участницами. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на пресс-конференции по итогам 15-го саммита объединения, сообщил ТАСС.

«Мы решили пригласить Аргентинскую Республику, Арабскую Республику Египет, Федеративную Демократическую Республику Эфиопия, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты стать полноправными членами БРИКС», — сообщил Южноафриканский лидер.

Реклама

По его словам, решение о включении новых участников вступит в силу 1 января 2024 года. Также Рамапоса анонсировал следующие этапы расширения БРИКС.

Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения, за которой последуют и другие фазы [расширения объединения]», — указал политик.

Он отметил, что все страны БРИКС связывает «единое видение для создания лучшего мира».

Президент России Владимир Путин поздравил новые страны объединения и отметил, что расширение альянса продолжится. Страна будет продолжать работу по увеличению влияния БРИКС в мире, заявил он.