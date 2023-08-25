Мир 25 августа 2023, 11:30 Новые члены БРИКС внесут вклад в его развитие — МИД России Замглавы МИД РФ Рябков: новые члены БРИКС однозначно внесут вклад в его развитие РИА «Новости»

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Новые члены БРИКС, несомненно, внесут значительный вклад в развитие этой организации. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков на пресс-конференции.

«Мы не сомневаемся, что новобранцы внесут очень существенный и во многом уникальный вклад в развитие нашего объединения», — процитировал его ТАСС.

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Рябков добавил, что участники саммита БРИКС уделили особое внимание теме международной безопасности и неразрешенных конфликтов.

БРИКС пригласило в свой состав шесть стран: Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Решение об их вступлении начнет действовать с 1 января 2024 года. При этом название объединения не изменится, хотя составлено из первых букв названий стран-участников на латинице (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).

То, что к блоку присоединяются шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран, поставит под угрозу влияние США и, возможно, спровоцирует глобальную революцию, считает председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.