Названы привычки украинцев, которые выдают их на отдыхе за границей

У украинцев есть шесть привычек, которые выдают их на отдыхе за границей. Об этом написал сайт «Обозреватель».

Авторы материала отметили, что туристы из Украины на отдыхе предпочитают ходить везде в купальнике. Украинцев даже не останавливают специальные таблички, которые запрещают в публичных местах находиться в пляжном костюме.

Кроме того, некоторые украинцы пытаются обманным путем сэкономить деньги. Например, стараются проникнуть на территорию VIP-отелей, бассейнов, ресторанов, делая вид, что их браслет прикрыт полотенцем.

Еще украинские отдыхающие вслух высказывают свое мнение об экскурсии в автобусе, чем отгоняют других туристов и портят им впечатление. Журналисты отметили, что на курортах жители Украины отдыхают по принципу «кто раньше пришел на пляж, того и место». Таким образом, они совершенно не думают о других отдыхающих.

Также туристы любят шуметь в отелях, которые зачастую не отличаются хорошей звукоизоляцией.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что следует «навсегда закрыть все южные курорты». По его мнению, это поможет предотвратить распространение коронавируса.