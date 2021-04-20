Жириновский предложил «навсегда закрыть южные курорты»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что следует «навсегда закрыть все южные курорты». Об этом сообщила «Парламентская газета».
Он считает, что это поможет предотвратить распространение коронавируса.
«Турцию мы закрыли из-за пандемии. Но сперва же поехали туда тысяч 20-30 и привезли снова заразу в Москву и другие города. Почему мы продолжаем так делать? Отпускаем, они заражаются, приезжают, мы начинаем снова лечить, снова ограничения. Надо навсегда закрыть южные курорты и Хургада, и Шарм-эш-Шейх, Египет не открывать», — сказал он журналистам перед пленарным заседанием Госдумы», — заявил Жириновский.
Ранее бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в эфире шоу «Дайте сказать» объяснил, почему россиянам лучше воздержаться от отпуска в Турции в нынешнем году.
Он заявил, что за полтора года без туристов и их денег сервис на турецких курортах ощутимо ухудшился.
«Полтора года мы туда не ехали, деньги мы туда не везли, и гостиницы у них опустились, так они еще и достаточного уровня турбизнеса сейчас не предоставят, и кроме коронавируса там можно еще другое подхватить, можно гепатитом заболеть и так далее», — считает Онищенко.
По его мнению, жителям России в любом случае нужно отдыхать, но уже на российском побережье. Онищенко также призвал вакцинироваться перед отпуском.