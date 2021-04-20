Египет и Италию пообещали открыть для россиян. Куда еще можно будет слетать летом?

Жители России летом, скорее всего, смогут отдохнуть не только в своей стране. Несмотря на туманные перспективы поездок в Турцию и Танзанию, стали появляться новые варианты. Скоро должны запустить чартерные рейсы в Египет. Также Италия, возможно, летом начнет принимать туристов из РФ.

Египет

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что в ближайшее время могут возобновиться чартерные рейсы в Египет. Речь идет о любимых у россиян Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. По словам Богданова, вопрос чартеров уже практически решен.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин выразил мнение, что Египет не сможет в полной мере заменить Турцию для россиян.

«Но это будет очень своевременная мера и эффективная. Надо учитывать, что российские туристы ждут бюджетного и безопасного Египта. Поэтому, надеюсь, что все меры, которые проводились в течение полутора лет, обеспечили это. Тем более количество вылетающих в Египет через третьи страны увеличилось. Уверен, что и для операторов, и для туристов это направление будет востребовано», — сказал Барзыкин в комментарии «360».

По его мнению, цены на туры на египетские курорты будут ниже, чем в Турцию.

«У ряда операторов еще со времени закрытия в Египте остались депозиты принимающих компаний. Надеюсь, их можно будет реализовать», — добавил Барзыкин.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом в конце 2015 года, когда в результате теракта самолет авиакомпании «Когалымавиа» разбился над Синайским полуостровом. Тогда погибли 224 человека. Регулярные полеты в эту страны РФ возобновила в 2018 году, но чартеры до сих пор были под запретом.

Италия

С Италией пока все не очень ясно. Посол этой страны в Москве Паскуале Терраччано заявил, что открытие данного направления для России возможно.

«Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен», — сказал он.

Генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов сказал «360», что, скорее всего, Италия будет принимать гостей при наличии у них ПЦР-теста, справки о вакцинации или о наличии антител. По его мнению, вероятно, итальянская сторона будет признавать вакцинацию «Спутником V».

В 2019 году Италию посетили больше 1 360 000 россиян. Она входит в топ-10 направлений выездов российских туристов, по данным 2019 года Дмитрий Арутюнов.

По его словам, Италия идеальна для отдыха в любое время года и подойдет для любого кошелька.

«Курорты, которые есть в Италии, предназначены как для роскошного отдыха, например Сардиния, так и для бюджетного», — заметил Арутюнов.

Пока о ценах говорить рано. Они будут зависеть от количества чартерных рейсов. Если их будет много, то они будут дешевле. Если можно будет летать только регулярными рейсами, то дороже. Также на некоторые направления могут действовать квоты.

«В сегменте дорогих туров, думаю, будет много интересных спецпредложений по наземному обслуживанию. Если итальянцы откроют свою страну, то Россия будет одним из немногих рынков, имеющих доступ к курортам. Наверняка хорошие цены нас ожидают. Надо этим будет воспользоваться», — добавил эксперт.

Другие страны

Несмотря на закрытие Турции и Танзании, у россиян все еще есть выбор, куда отправиться на отдых.

«Если в стране не больше 40 человек [болеющих] на 100 тысяч населения за последние 14 дней, оперативный штаб рассматривает открытие той или иной страны. Сейчас открыта 31 страна. Наиболее популярные были Турция и Танзания. Туристы сейчас выбирают ОАЭ, Кубу, Мальдивы, Сейшелы и Египет, который сейчас открыт через Каир», — рассказал «360» советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Одно из направлений, которое пользовалось всегда популярностью у россиян, — Греция. Однако с 19 по 26 апреля она продлила постановление о въезде не более четырех тысяч россиян в неделю. Для граждан РФ открыты аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Но к 14 мая греческие власти обещают отменить лимит.

Горин добавил, что цены на туры в ближайшее время будут зависеть от курса валют, количества рейсов в то или иное государство и количества предложений.

Россия прекратила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля из-за сложной эпидемической ситуации в этих странах. Запрет пока будет действовать до 1 июня. Остались лишь вывозные рейсы. Также будут действовать дважды в неделю рейсы из Москвы в Стамбул и обратно.