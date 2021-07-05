Названы новые симптомы мутировавшего штамма коронавируса «дельта»

Характерными признаками ковида, который вызывает обычный коронавирус, это кашель, одышка, жар и потеря обоняния. Болезнь, которую вызывает штамм «дельта», сопровождается насморком, першением в горле и головной болью. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По данным врачей, головная боль наблюдается у двух третей пациентов моложе 40 лет и у более половины старше этого возраста, зараженных индийским штаммом. В этом случае голова болит по-особенному. Боли бывают умеренными или сильными, длятся до пяти дней в среднем, а обезболивающие не помогают.

Пациенты рассказали, что давящая или пульсирующая боль охватывает обе стороны головы.

Ранее профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор подтвердил информацию о головных болях при заражении штаммом SARS-CoV-2 «дельта». Накануне пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что более заразный «дельта»-штамм коронавируса может спровоцировать расстройство желудочно-кишечного тракта. Выявленный в Индии вариант иногда также вызывает рвоту и боль в животе.