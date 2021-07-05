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    05 июля 2021, 15:42

    Названы отличия обычной и «коронавирусной» головной боли

    Ольга Назаркина

    Головная боль стала одним из самых распространенных симптомов заражения новыми штаммами коронавируса. У этой боли есть несколько характерных особенностей, рассказал профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор.

    Названы отличия обычной и «коронавирусной» головной боли

    По его словам, на головные боли жалуются две трети больных коронавирусом. У пациентов старше 40 лет она появляется в половине случаев, сообщил The Telegraph.

    «Обычно она ощущается с обеих сторон головы, может быть пульсирующей, острой или давящей», — пояснил врач.

    Как правило, боль бывает умеренной или сильной. Она может длится от трех до пяти дней. При этом прием анальгетиков никакого облегчения не приносит.

    По данным Спектора, у 15% заразившихся головная боль является единственным симптомом того, что их организм поразил коронавирус.

    Ранее российский врач-пульмонолог Алексей Никишенков рассказал о самых частых симптомах заражения «дельта»-штаммом коронавируса, который впервые выделили в Индии. По его словам, он может проявляться расстройствами желудочно-кишечного тракта.