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    04 июля 2021, 04:22

    Названы проявления индийского штамма коронавируса

    Кирилл Фролов

    Более заразный «дельта»-штамм коронавируса, который впервые выделили в Индии, может проявляться расстройствами желудочно-кишечного тракта. С такими жалобами все чаще приходят пациенты, сообщили ТАСС врачи.

    Названы проявления индийского штамма коронавируса

    «В последнее время, после того как стал распространяться штамм «дельта», коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе», — сказал пульмонолог Алексей Никишенков.

    По его словам, эти симптомы добавляются к тому, что было раньше, — кашлю, слабости и боли в мышцах.

    Иммунолог Владимир Болибок подтвердил, что для распространившегося в России штамма характерен «желудочный синдром». При котором «к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос».

    Вариант вируса «дальта» более заразен, чем другие штаммы. Вакцины от него защищают, но их эффективность снижается. Для «Спутника V» она остается на уровне 90%, сообщали в Центре им. Гамалеи, который разработал препарат.

    Ежедневно в стране выявляют более 20 тысяч новых случаев коронавируса. Также фиксируют рекордную смертность с начала пандемии.