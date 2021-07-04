Названы проявления индийского штамма коронавируса

Более заразный «дельта»-штамм коронавируса, который впервые выделили в Индии, может проявляться расстройствами желудочно-кишечного тракта. С такими жалобами все чаще приходят пациенты, сообщили ТАСС врачи.

«В последнее время, после того как стал распространяться штамм «дельта», коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе», — сказал пульмонолог Алексей Никишенков.

По его словам, эти симптомы добавляются к тому, что было раньше, — кашлю, слабости и боли в мышцах.

Иммунолог Владимир Болибок подтвердил, что для распространившегося в России штамма характерен «желудочный синдром». При котором «к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос».

Вариант вируса «дальта» более заразен, чем другие штаммы. Вакцины от него защищают, но их эффективность снижается. Для «Спутника V» она остается на уровне 90%, сообщали в Центре им. Гамалеи, который разработал препарат.

Ежедневно в стране выявляют более 20 тысяч новых случаев коронавируса. Также фиксируют рекордную смертность с начала пандемии.