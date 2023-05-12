Мир 12 мая 2023, 02:46 Названы финалисты Евровидения-2023 Финалистами Евровидения-2023 стали 26 стран Freepik

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Второй полуфинал Евровидения-2023 состоялся в Ливерпуле. На нем определились страны-участницы, которые выступят с вокальными номерами в финале песенного конкурса.

Согласно результатам голосования в финал попали: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.

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Им составят компанию такие страны, как Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Молдавия, Украина, Италия Франция, Германия, Испания и Великобритания.

Таким образом, за первое место и хрустальный микрофон поборются 26 стран. Финал Евровидения состоится 13 мая.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому ранее отказали дать слово в финале конкурса Евровидение-2023. Как отметил представитель британской корпорации BBC, конкурс является международным шоу «для развлечения», где действует аполитичный принцип.

Ранее певец Игорь Наджиев напомнил, что Россия на протяжении нескольких лет не участвует в Евровидении, при этом она ничего не потеряла, ведь конкурс превратился в ширпотреб.