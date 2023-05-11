Культура 11 мая 2023, 16:31 Певец Наджиев заявил, что Евровидение превратилось в цирк

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Россия на протяжении нескольких лет не участвует в Евровидении и ничего не теряет, потому что конкурс превратился в ширпотреб. Таким мнением с «Народными новостями» поделился певец Игорь Наджиев.

Он заявил, что в конкурс больше не отвечает тем задачам, ради которых он создавался. И России повезло, что ее отстранили от участия.

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«Музыкальный конкурс превратился в цирк. В свое время группа АВВА выиграла музыкальный конкурс, то у нее была шикарная песня. А сейчас ставка делается на тех, кто чуднее, кто попадает под повестку дня. Слава богу, что Россия не принимает участие в Евровидении», — заявил Игорь Наджиев.

Напомним, в Ливерпуле недавно прошел полуфинал конкурса.

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