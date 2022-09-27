Названы предварительные данные по результатам референдумов по вхождению в состав России | 360°

Мир 27 сентября 2022, 16:47 Поделиться Telegram

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Viber Названы предварительные данные по результатам референдумов по вхождению в состав России Жители Запорожья голосовали за вхождение в Россию согласно обработке 20% протоколов РИА «Новости»

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Жители Запорожской области почти единогласно проголосовали за вхождение в состав России. Такой выбор сделали 98% проголосовавших, следует из данных после обработки 20% бюллетеней. Об этом написал «Интерфакс».

В Луганской Народной Республике сотрудники ЦИК обработали 14,07% протоколов, за присоединение к России проголосовали 97,79% жителей.

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В Донецкой Народной Республике обработали 16,06% протоколов, 98,05% участников референдума отдали голос за вступление в Российскую Федерацию.

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В Херсонской области по итогам обработки 12% протоколов 97,47% избирателей проголосовали за вхождение в состав РФ.

Голосование на референдумах о вхождении в состав России проходит в Запорожской и Херсонской областях, а также ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября. Порядок проведения голосования строго отслеживают 100 международных наблюдателей из 40 государств.

Ранее глава французского МИД Катрин Колонна анонсировала введение новых масштабных санкций против России из-за проведения референдумов на территориях, которые Запад считает украинскими.

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