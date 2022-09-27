«Надеемся на мир». Семьи с детьми из ДНР рассказали, что ждали референдума с 2014 года | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 15:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Надеемся на мир». Семьи с детьми из ДНР рассказали, что ждали референдума с 2014 года Эвакуированные из ДНР семьи с детьми рассказали, что ждали референдума с 2014 года

Читать 360tv в

Жители Донецкой Народной Республики, которые идут на референдум о вхождении ДНР в состав России, в первую очередь хотят мира. Все ждут этого уже восемь лет, рассказала «360» жительница Волновахи Людмила. Во время эвакуации она вместе с детьми приехала в Подмосковье и 27 сентября тоже приняла участие в голосовании.

«В первую очередь мы надеемся на мир, надеемся, что мы останемся в России, что нас уже никто не отдаст, потому что это страшно. Ну и, в первую очередь, будет будущее у наших детей. Мы-то уж знаем, что тут будущего больше, чем там», — поделилась женщина.

Реклама

Ее мнение разделила Юлия, приехавшая в Московскую область из Макеевки.

Реклама

«Надеемся, конечно, что изменения будут в лучшую сторону. Мы все-таки восемь лет все этого ждали. <...> Очень надеемся, что будет все хорошо, что не станет хуже, не станет страшнее. Надеемся на лучшее», — добавила она.

По словам девушки, после стабилизации обстановки в Донбассе она с семьей хочет уехать домой.

«Все-таки мы будем Россией, и нет смысла, наверное, переезжать сюда, так как там тоже будет теперь Россия», — сказала Юлия.

На избирательные участки 27 сентября приходили целыми семьями. Кристина вместе с мужем и маленьким ребенком эвакуировались в Подмосковье из Донецка. В родном городе остались родственники, за которых они очень переживают.

«Референдума мы ждали, наверное, с самого начала, с 2014 года. Ожидаем, конечно, что нас возьмут в состав России все-таки, что Донецк уже будет Россией, что <...> наконец-то перестанут гибнуть люди, дети. Наконец у нас будет мир», — выразила надежду Кристина.

0 0 0 0 0 0