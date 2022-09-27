Евросоюз пообещал ввести санкции против России из-за референдумов | 360°

Мир 27 сентября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Евросоюз пообещал ввести санкции против России из-за референдумов Глава МИД Франции Колонна: Евросоюз введет санкции против России из-за референдумов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны ЕС введут против России новые санкции. Ограничения планируют расширить из-за проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Такое заявление сделала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которую процитировал ТАСС.

«Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов», — сказала Колонна на пресс-конференции в Киеве.

Реклама

Она отметила, что данные меры введут по линии Евросоюза. По ее словам, консультации о новом пакете антироссийских санкций уже идут.

Реклама

«Он будет содержать меры против лиц, ответственных за организацию референдумов, а также затронет те сферы, которые прежде не были охвачены санкциями», — добавила Колонна, назвав референдумы незаконными.

Голосование на референдумах о вхождении в состав России проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. За мероприятием следят 100 международных наблюдателей из 40 государств.

0 0 0 0 0 0