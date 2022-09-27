Евросоюз пообещал ввести санкции против России из-за референдумов | 360°

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Евросоюз пообещал ввести санкции против России из-за референдумов

Глава МИД Франции Колонна: Евросоюз введет санкции против России из-за референдумов

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Страны ЕС введут против России новые санкции. Ограничения планируют расширить из-за проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Такое заявление сделала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, которую процитировал ТАСС.

«Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов», — сказала Колонна на пресс-конференции в Киеве.

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Она отметила, что данные меры введут по линии Евросоюза. По ее словам, консультации о новом пакете антироссийских санкций уже идут.

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«Он будет содержать меры против лиц, ответственных за организацию референдумов, а также затронет те сферы, которые прежде не были охвачены санкциями», — добавила Колонна, назвав референдумы незаконными.

Голосование на референдумах о вхождении в состав России проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. За мероприятием следят 100 международных наблюдателей из 40 государств.

Санкции

Россия

Евросоюз

Референдумы о присоединении к России

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