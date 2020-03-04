Названо необходимое количество масок для борьбы с коронавирусом в мире

Только медицинские маски от коронавируса не спасут — еще нужны перчатки и защитные очки.

«Что касается перчаток для осмотра, эта цифра достигает 76 миллионов, в то время как мировой спрос на защитные очки составляет 1,6 миллиона пар в месяц», — приводит агентство текст сообщения ВОЗ.

Ранее стало известно, что некие таиландские дельцы хотели внести свой вклад в борьбу с инфекцией и стали торговать медицинскими масками. Все бы ничего, только маски были использованные. Они гладили их утюгом, чтобы средства защиты хоть как-то походили на новые. Полицейские попытку спасти мир от пандемии не оценили и прикрыли лавочку.

Коронавирус появился в конце 2019 года в китайском мегаполисе Ухань. Ученые раньше о 2019-nCoV ничего не знали. С момента вспышки заболевания, коронавирус унес жизни более трех тысяч человек по всему миру.