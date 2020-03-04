    04 марта 2020, 08:28

    Названо необходимое количество масок для борьбы с коронавирусом в мире

    Андрей Иванов

    Чтобы противостоять смертельному коронавирусу, миру ежемесячно нужно около 89 миллионов медицинских масок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
    Названо необходимое количество масок для борьбы с коронавирусом в мире

    Только медицинские маски от коронавируса не спасут — еще нужны перчатки и защитные очки.

    «Что касается перчаток для осмотра, эта цифра достигает 76 миллионов, в то время как мировой спрос на защитные очки составляет 1,6 миллиона пар в месяц», — приводит агентство текст сообщения ВОЗ.

    Ранее стало известно, что некие таиландские дельцы хотели внести свой вклад в борьбу с инфекцией и стали торговать медицинскими масками. Все бы ничего, только маски были использованные. Они гладили их утюгом, чтобы средства защиты хоть как-то походили на новые. Полицейские попытку спасти мир от пандемии не оценили и прикрыли лавочку.

    Коронавирус появился в конце 2019 года в китайском мегаполисе Ухань. Ученые раньше о 2019-nCoV ничего не знали. С момента вспышки заболевания, коронавирус унес жизни более трех тысяч человек по всему миру.