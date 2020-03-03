В Таиланде накрыли фабрику, продававшую использованные медицинские маски
Как сообщило издание Nation со ссылкой на главу отделения полиции провинции Сарабури Сомсака Кэусена, на фабрике работали шесть человек. Использованные одноразовые маски они разглаживали утюгами, складывали в коробки. Продавали их по три цента за штуку, а каждый день из кучи использованных масок один работник отбирал около 400, которые более-менее походили на новые. Теперь будет суд. Организаторы «производства» уверяют, что не знали, что эти маски раньше уже кто-то носил.
Во всем мире из-за коронавируса сейчас серьезный ажиотаж вокруг медицинских масок. Всем желающим их катастрофически не хватает. Вспышка инфекции произошла в декабре 2019 года в китайском Ухане. За два месяца с небольшим коронавирус убил более трех тысяч человек. Заразились более 90 тысяч человек.