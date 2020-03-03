В Таиланде накрыли фабрику, продававшую использованные медицинские маски

Хитрые таиландские дельцы решили нагреться на истерии из-за коронавируса. Они стали продавать использованные медицинские маски под видом новых. Для этого организовали целую фабрику. Но музыка играла недолго — к обманщикам нагрянули полицейские.

Как сообщило издание Nation со ссылкой на главу отделения полиции провинции Сарабури Сомсака Кэусена, на фабрике работали шесть человек. Использованные одноразовые маски они разглаживали утюгами, складывали в коробки. Продавали их по три цента за штуку, а каждый день из кучи использованных масок один работник отбирал около 400, которые более-менее походили на новые. Теперь будет суд. Организаторы «производства» уверяют, что не знали, что эти маски раньше уже кто-то носил.

Во всем мире из-за коронавируса сейчас серьезный ажиотаж вокруг медицинских масок. Всем желающим их катастрофически не хватает. Вспышка инфекции произошла в декабре 2019 года в китайском Ухане. За два месяца с небольшим коронавирус убил более трех тысяч человек. Заразились более 90 тысяч человек.